Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 8
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания 6:1 Окончен
12:15 Италия - Казахстан 3:11 Окончен
16:15 Швейцария - Россия 1:4 Окончен
16:15 Норвегия - США 1:2 Окончен
20:15 Словакия - Дания 2:0 Окончен
20:15 Германия - Финляндия 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария -:- Запланирован
16:15 Италия - Канада -:- Запланирован
20:15 Швеция - Словакия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Отменен
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован

Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса

Девину повезло, что соперник возрастной и подсел во второй половине
Бокс Профессиональный бокс
07:23
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Девин Хэйни / Фото: MatchroomBoxing

В Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в непростом поединке выиграл единогласным решением судей у бывшего чемпиона в трех дивизионах 35-летнего Хорхе Линареса (47-5, 29 КО).

Оба боксера хорошо начали поединок, показывая свое техническое мастерство. Если Линарес в основном работал в центре ринга, то Хэйни в присущем себе стиле действовал вторым номером, показывая свой отличный тайминг и джеб.

До экватора Хорхе смотрелся очень хорошо, почти не уступая оппоненту, но после него возраст начал сказываться и венесуэлец подсел. Хоть, у Линареса и проходил очень часто левый боковой, но Хэйни работал быстрее и разнообразнее.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Хэйни со счетом 116:112, 116:112, 115:113.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции боя Хэйни – Линарес.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Хорхе Линарес Девин Хэйни

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 20:36
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 19:15
Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 16:58
Хэйни vs Линарес. Победитель этого боя подерется с Ломаченко
Превью Хэйни vs Линарес. Победитель этого боя подерется с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 10:03
Линарес – о бое с Хэйни: «Не могу дождаться, когда смогу победить еще одного бойца Хирна»
Линарес – о бое с Хэйни: «Не могу дождаться, когда смогу победить еще одного бойца Хирна»
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 07:54
Небольшая разница. Хэйни и Линарес взвесились накануне очного поединка
Небольшая разница. Хэйни и Линарес взвесились накануне очного поединка
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 07:38

Новости: Бокс

Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Профессиональный бокс
07:47
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Профессиональный бокс
07:23
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни победил Хорхе Линареса. Как это было
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни победил Хорхе Линареса. Как это было
Профессиональный бокс
07:12
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Профессиональный бокс
07:10
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Профессиональный бокс
29 мая 20:36
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Профессиональный бокс
29 мая 19:15
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Баффер: «Хочу увидеть бой Фьюри – Джошуа даже без титула на кону»
Профессиональный бокс
29 мая 18:09
Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Профессиональный бокс
29 мая 16:58
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Уберите детей! Фьюри показал, как побьет Уайлдера
Профессиональный бокс
29 мая 16:27
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости