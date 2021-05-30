Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса

Девину повезло, что соперник возрастной и подсел во второй половине

Девин Хэйни / Фото: MatchroomBoxing

В Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) в непростом поединке выиграл единогласным решением судей у бывшего чемпиона в трех дивизионах 35-летнего Хорхе Линареса (47-5, 29 КО).



Оба боксера хорошо начали поединок, показывая свое техническое мастерство. Если Линарес в основном работал в центре ринга, то Хэйни в присущем себе стиле действовал вторым номером, показывая свой отличный тайминг и джеб.

До экватора Хорхе смотрелся очень хорошо, почти не уступая оппоненту, но после него возраст начал сказываться и венесуэлец подсел. Хоть, у Линареса и проходил очень часто левый боковой, но Хэйни работал быстрее и разнообразнее.

По итогам 12 раундов судьи отдали победу Хэйни со счетом 116:112, 116:112, 115:113.

Более детально о поединке можно прочесть в нашей онлайн трансляции боя Хэйни – Линарес.