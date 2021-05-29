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Хэйни vs Линарес. Победитель этого боя подерется с Ломаченко

XSPORT.ua представляет главный поединок недели

Бокс Профессиональный бокс
10:03
Хэйни vs Линарес. Победитель этого боя подерется с Ломаченко
Хэйни и Линарес / Фото: twitter.com/BenDavison

В ночь на 30 мая в Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) сразится с бывшим чемпионом в трех весовых категориях Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).

Главный поединок текущей недели мы выделим как многообещающий и тот, который очень долго ждали. Для Хэйни это особое событие, поскольку он впервые сразится с хорошим и мало уступающим ему оппонентом, пусть тот и находится на спаде.

Хэйни, несмотря на наличие чемпионского титула, не завоевывал его, а получил как подарок. Когда у Василия Ломаченко был титул WBC, Дэвин стал обязательным претендентом, и они должны были встретиться. Когда в Top Rank посчитали, что этот бой с малоизвестным американцем ничего не даст украинцу, а опасность существовала, то договорились с организацией о присвоении Василию «франчайзингового» титула.


Затем в WBC решили, что не будут организовывать для Девина бой за вакантный титул и присвоили американцу главный пояс. Подобное случается не так часто в боксе, но плохо отразилось на карьере Девина. Во-первых, с него начали насмехаться называть «чемпионом по почте». Во-вторых, уровень оппозиции не повысился. Хэйни затем одержал две победы: выиграл у малоизвестного Альфредо Сантьяго и у долго пребывающего на спаде кубинца Юриоркиса Гамбоа. И даже этих ребят американец победил решением.

Вокруг Хэйни, несмотря на отсутствие серьезных соперников в карьере, собрался серьезный шум хайпа. У Девина красивый рекорд, и выступает он в конкурентном весе, а публика уже называет его вторым Флойдом Мейвезером. Но также важно понимать, что некоторые профессиональные в боксе люди критикуют его за низкий уровень оппозиции, и, как нам кажется, даже победа над Линаресом ничего для них не изменит.


Линарес, в отличие от оппонента, имеет большой опыт и чемпионство в трех весовых категориях. Хорхе никогда не получал чемпионские титулы по почте, поскольку ему всегда было сложно даже надеяться на титульный бой. Хорхе очень тяжело работал, чтобы добиться значимых поединков, и каждый пояс он завоевал заслуженно. После досрочных поражений Антонио ДеМарко и Серджио Томпсону венесуэльца вообще все списали со счетов, а он затем выдал серию из 13 побед.

Самым главным событием в карьере Линареса в легком весе стал поединок в мае 2018 года против Василия Ломаченко. Хорхе тогда вышел боксировать с первым номером рейтинга P4P и смог отправить украинца в нокдаун. Тот бой был одним из самых сложных в карьере «Ломы», но удар по корпусу в поздних раундах принес ему победу. Венесуэльцу же пришлось задуматься о своей карьере.


После поражения Линарес поднялся в весе. Сначала в промежуточных 62 кг он нокаутировал Эбнера Котто, а в дебютном поединке в первом полусреднем дивизионе он за один раунд проиграл техническим нокаутом середняку Пабло Сезару Кано, карьера которого была на закате.

Поражение дало Линаресу понять, что он перешел не в свой вес, и нужно вернуться в легкий дивизион. После возвращения у Хорхе уже одержаны две победы над малоизвестным Аль Тойогоном и середняком Карлосом Моралесом.


Что нас ждет в их поединке? Хэйни впервые встретится с соперником, не уступающем ему в скорости и технике. Главная проблема Линареса будет заключаться в том, что его можно быстро нокаутировать в начале боя, и здесь даже хорошо, что Девин не обладает мощным ударом.

Еще одной проблемой Хорхе мы назовем возраст. В 35 лет нельзя поддерживать темп все 12 раундов. Поэтому первая половина поединка будет равной. Возможно, небольшое преимущество будет у более опытного Линареса. Но после экватора Хэйни должен завоевывать преимущество за счет свежести. При этом, мы сомневаемся, что венесуэлец понесет большой урон.

Прогноз: Победа Хэйни решением судей.

Отметим, что, с большой долей вероятности, победитель этого поединка может стать следующим соперником украинка Василия Ломаченко после Масайоши Накатани. Ранее украинец устраивал твиттерную войну с Хэйни, а команда американца умоляла Эдди Хирна организовать им бой с «Ломой». Линарес же постоянно просит реванш с украинцем, поскольку тот нокдаун дает ему возможность на что-то надеяться.

Онлайн трансляция поединка Хэйни – Линарес.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

Карен Агабекян
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Хорхе Линарес Девин Хэйни

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