Хэйни: «Я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 8
Хоккей (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Чехия - Великобритания 6:1 Окончен
12:15 Италия - Казахстан 3:11 Окончен
16:15 Швейцария - Россия 1:4 Окончен
16:15 Норвегия - США 1:2 Окончен
20:15 Словакия - Дания 2:0 Окончен
20:15 Германия - Финляндия 1:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
04:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 6:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария -:- Запланирован
16:15 Италия - Канада -:- Запланирован
20:15 Швеция - Словакия -:- Запланирован
20:15 Финляндия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 7) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания -:- Запланирован
16:15 США - Германия -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Отменен
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован

Хэйни: «Я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться»

Девин рассказал, как чувствовал себя после мощного удара в 10-м раунде

Бокс Профессиональный бокс
10:33
Хэйни: «Я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться»
Девин Хэйни, Хорхе Линарес / ФОТО: MatchroomBoxing

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) прокомментировал свою победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).

«В первую очередь – слава Богу, Аллаху за то, что я сегодня завершил бой с поднятой рукой, я доволен. Размены? Ведь именно это хотели увидеть зрители – смогу ли я выйти и изнурить Линареса, плотно попасть. И сегодня я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться. Он несколько раз хорошо достал меня, доставил проблемы, которые я успешно решил.

Он ударил тяжело (в 10-м раунде), но я нормально пережил это, поэтому дальше я уже вышел и старался не делать глупостей. Да, достал он хорошо меня, но я продолжил грамотно вести поединок. Такое бывает после пропущенного удара, но я не плыл, ни разу, я просто старался грамотно боксировать, не допускать ошибок. Пропустил, но всё равно я в голове держал план на бой и следовал ему, чтобы победить.

Нет, меня вообще не удивило, что Линарес выдержал все мои удары. Я понимал, что Линарес выйдет в ринг за победой и будет готов на всё, ведь ему выпала такая возможность, поэтому он был готов всё отдать, чтобы завоевать пояс.

Это бокс, здесь никак без пропущенных тяжелых ударов. Мы уже видели, как легковесы падают в нокдауны и несмотря на это, их всё равно восхваляют люди. Я просто пропустил, но не упал, а люди увидели в этом что-то существенное, а на самом деле это ерунда всё. Ничего такого, и при этом я продолжил боксировать с головой, хорошо отвечал ему, так что ничего страшного нет в этом».

Напомним, ранее Теофимо Лопес намекнул, что съест его Хэйни.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорхе Линарес Девин Хэйни

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хэйни заявил о готовности подраться с Лопесом
Хэйни заявил о готовности подраться с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11:31
Хэйни с большим перевесом перестрелял Линареса. Статистика ударов
Хэйни с большим перевесом перестрелял Линареса. Статистика ударов
Бокс Профессиональный бокс
10:54
Уорд хочет, чтобы Лопес подрался с Хэйни
Уорд хочет, чтобы Лопес подрался с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
09:59
Лопесу понравился бой Хэйни – Линарес. Он намекнул, что съест Девина
Лопесу понравился бой Хэйни – Линарес. Он намекнул, что съест Девина
Бокс Профессиональный бокс
09:16
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Бокс Профессиональный бокс
07:23
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Не Ломаченко и не Тейлор. Лопес назвал имя следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 20:36

Новости: Бокс

Хэйни заявил о готовности подраться с Лопесом
Хэйни заявил о готовности подраться с Лопесом
Профессиональный бокс
11:31
Хэйни с большим перевесом перестрелял Линареса. Статистика ударов
Хэйни с большим перевесом перестрелял Линареса. Статистика ударов
Профессиональный бокс
10:54
Хэйни: «Я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться»
Хэйни: «Я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться»
Профессиональный бокс
10:33
Уорд хочет, чтобы Лопес подрался с Хэйни
Уорд хочет, чтобы Лопес подрался с Хэйни
Профессиональный бокс
09:59
Лопесу понравился бой Хэйни – Линарес. Он намекнул, что съест Девина
Лопесу понравился бой Хэйни – Линарес. Он намекнул, что съест Девина
Профессиональный бокс
09:16
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Донэйр в 38 лет снова стал чемпионом мира, нокаутировав Убали
Профессиональный бокс
07:47
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Хэйни в непростом поединке выиграл у Линареса
Профессиональный бокс
07:23
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни победил Хорхе Линареса. Как это было
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни победил Хорхе Линареса. Как это было
Профессиональный бокс
07:12
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали проиграл нокаутом Нонито Донэйру. Как это было
Профессиональный бокс
07:10
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости