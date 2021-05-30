Хэйни: «Я продемонстрировал, что могу в ринге всё: и боксировать, и рубиться»

Девин Хэйни, Хорхе Линарес / ФОТО: MatchroomBoxing

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) прокомментировал свою победу над венесуэльцем Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО).



Он ударил тяжело (в 10-м раунде), но я нормально пережил это, поэтому дальше я уже вышел и старался не делать глупостей. Да, достал он хорошо меня, но я продолжил грамотно вести поединок. Такое бывает после пропущенного удара, но я не плыл, ни разу, я просто старался грамотно боксировать, не допускать ошибок. Пропустил, но всё равно я в голове держал план на бой и следовал ему, чтобы победить.

Нет, меня вообще не удивило, что Линарес выдержал все мои удары. Я понимал, что Линарес выйдет в ринг за победой и будет готов на всё, ведь ему выпала такая возможность, поэтому он был готов всё отдать, чтобы завоевать пояс.

Это бокс, здесь никак без пропущенных тяжелых ударов. Мы уже видели, как легковесы падают в нокдауны и несмотря на это, их всё равно восхваляют люди. Я просто пропустил, но не упал, а люди увидели в этом что-то существенное, а на самом деле это ерунда всё. Ничего такого, и при этом я продолжил боксировать с головой, хорошо отвечал ему, так что ничего страшного нет в этом».