Хэйни заявил о готовности подраться с Лопесом

Девин уверен, что заслуживает поединка с Теофимо





Девин Хэйни / Фото: DAZN

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) после победы над опытным Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО) заявил в комментарии DAZN о желании провести поединок против абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).



«Я хочу проводить большие бои, и если Теофимо станет следующий, то давайте устроим поединок. Меня никак не волновало то о чем говорил Теофимо всю неделю, поскольку я был сфокусирован на Линаресе. Я не видел в нём соперника, которому можно посмотреть за спину. Если Теофимо хочет стать следующим, то ставьте все пояса на кон и проведём бой за все титулы».

Напомним, Лопес сразу после поединка Хэйни и Линареса намекнул, что съест Девина.