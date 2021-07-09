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Хильберто Рамирес после поединка против Барреры намерен разделить ринг с Биволом

Мексиканский полутяжеловес намерен побить рекорд легендарного Мейвезера
Бокс Профессиональный бокс
13:23
Хильберто Рамирес после поединка против Барреры намерен разделить ринг с Биволом
Хильберто Рамирес / Фото - ESPN
Непобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (41-0, 27 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с кубинцем Салливаном Баррерой (22-3, 14 KO).

Цитирует Рамиреса Boxing Scene.

«Я реально могу представить себя на ринге еще десять лет. Я здоров, я молод и забочусь о своем теле. Прямо сейчас я не особо думаю о том, сколько еще я буду драться. Главное – вести здоровый образ жизни, дать моему телу возможность восстановиться. Я хочу побить рекорд Мейвезера, войти в историю и стать легендой. Я хочу быть кумиром для своего народа. Я должен продолжать. Побить рекорд, выиграть титул в полутяжелом и, возможно, даже в тяжелом и супертяжелом весах, кто знает. После победы над Баррерой я хочу сразиться с чемпионами и прославиться как лучший боец ​​вне весовых категорий. Но первое, что нужно сделать, я должен победить Салливана Барреру. Я хочу оставаться активным, я определенно хочу снова драться в этом году. После победы над Салливаном Баррерой мне очень хотелось бы встретиться с Дмитрием Биволом. Он меня вызывал. Я так взволнован. Я хочу этого боя».


«То, что эти бои станут доступными, очень много значит. Мы с Биволом хорошо знаем друг друга. Раньше мы спарринговали вместе. Он очень хороший человек и отличный боец. Но это бизнес, и мы оба здесь, чтобы быть лучшими. Мы должны бороться с лучшими. Так и должно быть. У него большой потенциал, чтобы стать лучшим, но Зурдо идет. Салливан Баррера – хороший боец. Это его последний шанс, и я знаю, что он будет сражаться. Я очень хорошо подготовился к этому бою. Это будет взрывной бой. Я хочу устроить захватывающий бой для моих фанатов, где они будут развлекаться и где моя рука будет поднята в конце».


Напомним, боксеры выйдут в ринг 9 июля.

Накануне Рамирес в соцсетях договорился о поединке с Биволом.
Владимир Кириченко
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Хильберто Рамирес Салливан Баррера

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