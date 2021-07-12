Рамирес: «Если Альварес хочет подраться со мной, давайте сделаем это»
Рамирес: «Собираюсь забрать душу каждого чемпиона моего дивизиона»
Мексиканский полутяжеловес намерен стать «королем» своего дивизиона
07:38
Хильберто Рамирес / Фото - fasportsghНепобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (42-0, 28 КО) после уверенной победы над кубинским ветераном Салливаном Баррерой (22-3, 14 KO) поведал о своих карьерных планах.
Цитирует Рамиреса Boxing Scene.
«Я считаю, что мой бой с Баррерой был великолепным. Я готовился к удару в корпус. Это было красиво. В 175 фунтах (79 кг – прим. ред.) все видели лучшего меня. Я собираюсь забрать души всех чемпионов моего дивизиона».
Ранее стало известно, что Рамирес может провести поединок против чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО).
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