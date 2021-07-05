Хильберто Рамирес: «Я готов к наилучшей версии Барреры и я ничему не позволю помешать моим планам»
Хильберто Рамирес: «В предстоящем поединке Баррера будет для меня проблемой»
Непобежденный мексиканец намерен завоевать чемпионский титул
14:56
Хильберто Рамирес / Фото - ringnews24Непобежденный мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (41-0, 27 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с кубинским ветераном Салливаном Баррерой (22-3, 14 KO).
Цитирует Рамиреса The Ring.
«Я очень уважаю Барреру. Мы все прошли через борьбу. Он приехал с Кубы, а я – из Мексики. Мы оба пытаемся достичь своих целей. Но дело в том, что никто не тренируется так, как я. Никто не тренируется так усердно. Я умнее, у меня лучшие навыки. Я очень уважаю соперника, но моя цель состоит в том, чтобы мою руку подняли над рингом в знак победы. Пришло мое время. Салливан будет для меня проблемой, потому что победитель, скорее всего, получит возможность побороться за титул чемпиона мира. К тому же, он борется за свою семью – как и я. Баррера понимает, что в случае победы его ждет прорыв в карьере».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 9 июля.
Накануне Рамирес в соцсетях договорился о поединке с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.
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