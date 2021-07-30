Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 7
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа 2*:1 Окончен
18:00 Тобол - Хайдук Сплит 4*:1 Окончен
19:30 Хеккен - Абердин 2:0 Окончен
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген 0:5 Окончен
20:00 Валеренга - Гент 2:0 Окончен
21:30 Арис Фессалоники - Астана 2*:1 Окончен
21:45 Дунайска Стреда - Партизан 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 26) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
13:30 Элина Свитолина - Маркета Вондроусова 0:2 Окончен
Теннис (1 событие из 2) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Карен Хачанов - Пабло Каррено-Буста 1:0 2-й сет
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер -:- Запланирован
21:00 Колос - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (2 события из 16) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Карен Хачанов - Пабло Каррено-Буста 1:0 2-й сет
10:30 Новак Джокович - Александер Зверев -:- Запланирован
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован

Хирн: «Бой Джошуа – Фьюри состоится, когда дела с Усиком будут улажены»

Промоутер прокомментировал организацию мегафайта
Бокс Профессиональный бокс
07:51
Хирн: «Бой Джошуа – Фьюри состоится, когда дела с Усиком будут улажены»
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / фото - Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями об организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер заявил в интервью Boxing News 24, что поединок может состояться в 2022 году после побед боксеров над обязательными претендентами.

  «Некоторые люди не верят другим людям. Никто не верил, что у Тайсона Фьюри был коронавирус, но, возможно, он болел. Я думаю, что Конору Бенну не повезло в этой ситуации. Он заботился о себе и принимал меры предосторожности, но каким-то образом подхватил ковид. Он заплатил за это, однако это необычная ситуация.

Состоится ли бой Джошуа – Фьюри в 2022 году? Я не хочу говорить, мол, давайте пройдем следующих соперников и устроим этот бой, поскольку не очень верю словам. Я могу сказать, что не вижу препятствий для организации этого поединка. На определенном этапе они должны сказать: «Давайте заработаем и устроим этот бой за наследие». Это будет поединок за звание чемпиона мира, больше никаких обязательных претендентов. Дела с Усиком будут улажены, как и с Уайлдером». 

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в болеелегкой весовой категории ранее сорвался.
Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Все закончится так, как и должно». Экс-чемпион двух весовых не верит в шансы Уайлдера с Фьюри
«Все закончится так, как и должно». Экс-чемпион двух весовых не верит в шансы Уайлдера с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 20:00
Фьюри с нечеловеческими криками справляется с огромной штангой
Фьюри с нечеловеческими криками справляется с огромной штангой
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 16:45
«Новые тренировки, олдскульная ментальность». Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком, блеснув внушительной формой
«Новые тренировки, олдскульная ментальность». Джошуа показал, как готовится к бою с Усиком, блеснув внушительной формой
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 11:10
Арум не разрешит Фьюри проводить обязательные защиты титула доя боя против Джошуа
Арум не разрешит Фьюри проводить обязательные защиты титула доя боя против Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
29 июля 08:31
Экс-тренер Фьюри: «Отстрочка боя выгодня Уайлдеру»
Экс-тренер Фьюри: «Отстрочка боя выгодня Уайлдеру»
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 20:49
Хирн: «Даже у Уайта послужной список круче, чем у Фьюри»
Хирн: «Даже у Уайта послужной список круче, чем у Фьюри»
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 15:50

Новости: Бокс

Ломаченко озадачил фанатов опубликованной датой в соцсети
Ломаченко озадачил фанатов опубликованной датой в соцсети
Профессиональный бокс
10:08
Результаты взвешивания Фанияна и Руденко накануне вечера бокса во Львове. Трансляция на XSPORT!
Результаты взвешивания Фанияна и Руденко накануне вечера бокса во Львове. Трансляция на XSPORT!
Профессиональный бокс
09:44
Белью: «Усик – лучший боксер, с которым когда-либо дрался Джошуа»
Белью: «Усик – лучший боксер, с которым когда-либо дрался Джошуа»
Профессиональный бокс
08:51
Хирн: «Бой Джошуа – Фьюри состоится, когда дела с Усиком будут улажены»
Хирн: «Бой Джошуа – Фьюри состоится, когда дела с Усиком будут улажены»
Профессиональный бокс
07:51
Сенсация украинского бокса оступилась за шаг от полуфинала олимпийского турнира
Сенсация украинского бокса оступилась за шаг от полуфинала олимпийского турнира
Токио-2020
07:38
Бивол готов подраться с Альваресом в сентябре
Бивол готов подраться с Альваресом в сентябре
Профессиональный бокс
07:25
«Давай снова сделаем это». Паркер вызвал Уайта на реванш
«Давай снова сделаем это». Паркер вызвал Уайта на реванш
Профессиональный бокс
07:05
Камбосос показал, как будет колотить Лопеса
Камбосос показал, как будет колотить Лопеса
Профессиональный бокс
29 июля 22:53
Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине
Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине
Профессиональный бокс
29 июля 22:01
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости