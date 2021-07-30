Хирн: «Бой Джошуа – Фьюри состоится, когда дела с Усиком будут улажены»

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри / фото - Sky Sports

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями об организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер заявил в интервью Boxing News 24, что поединок может состояться в 2022 году после побед боксеров над обязательными претендентами.

Состоится ли бой Джошуа – Фьюри в 2022 году? Я не хочу говорить, мол, давайте пройдем следующих соперников и устроим этот бой, поскольку не очень верю словам. Я могу сказать, что не вижу препятствий для организации этого поединка. На определенном этапе они должны сказать: «Давайте заработаем и устроим этот бой за наследие». Это будет поединок за звание чемпиона мира, больше никаких обязательных претендентов. Дела с Усиком будут улажены, как и с Уайлдером».