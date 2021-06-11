Хирн назвал еще одну возможную дату поединка Джошуа – Усик
Хирн: «Бой с Усиком может разрушить карьеру Джошуа»
Британский промоутер отметил опасность со стороны украинца
12:58
Эдди Хирн / Фото - theathletic.comПрезидент Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением относительно поединка между чемпионом WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Цитирует Хирна Sky Sports.
«Это бой, который может разрушить карьеру Джошуа, если он не будет готов на 100%. Энтони должен быть безжалостен. Ему нужно показать безжалостность Дерека Чисоры, только с еще большей остротой. Усик хочет этот бой, он хочет получить возможность стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Все мы знаем, что Усик опасен. Но что еще нам остается делать? Джошуа годами выходил драться против всех, кто был его обязательными претендентами. Снова и снова, раз за разом, Джошуа никогда не уклонялся от вызовов. А это реальный вызов. Взгляните на топ-10 pound for pound, Джошуа в нем нет, а Усик есть».
Напомним, поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
Комментарии 0