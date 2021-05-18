Хирн дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира Тейлор – Рамирес
Хирн: «Буатси в одной победе от боя с Биволом»
Промоутер признался, что не собирается затягивать поединок своего подопечного с россиянином
18 мая 17:40
Эдди Хирн / фото - theathletic.com
Эдди Хирн, промоутер британского претендента на титул в полутяжелом весе (до 79.4 кг) Джошуа Буатси (14-0-0, 12 KO), признался, что не собирается затягивать поединок своего подопечного с действующим «суперчемпионом» WBA, россиянином Дмитрием Биволом (19-0-0, 11 KO).
Цитирует Хирна портал boxingnews24.com:
«Время действовать. Я очень серьезен в отношении Буатси, и я не хочу, чтобы он прошел свой пик, так и не сразившись за мировой титул. Сейчас ему 28 лет, и он начал работать с Верджилом Хантером, которому, конечно же, хочется успеть провести с ним еще несколько боев, прежде чем выходить на титульник.
Мне кажется, что достаточно и одного, но я поступлю по ситуации. Хотя я понимаю, что если бы он подрался с Биволом уже сейчас, то победителем мог бы стать любой из парней».
Эдди Хирн спрогнозировал результат предстоящего поединка, где встретятся Джош Тейлор (17-0, 13 KO) и Хосе Рамирес (26-0, 17 KO).