Хирн: «Буатси в одной победе от боя с Биволом»

Эдди Хирн / фото - theathletic.com

Эдди Хирн, промоутер британского претендента на титул в полутяжелом весе (до 79.4 кг) Джошуа Буатси (14-0-0, 12 KO), признался, что не собирается затягивать поединок своего подопечного с действующим «суперчемпионом» WBA, россиянином Дмитрием Биволом (19-0-0, 11 KO).

Цитирует Хирна портал boxingnews24.com:

Мне кажется, что достаточно и одного, но я поступлю по ситуации. Хотя я понимаю, что если бы он подрался с Биволом уже сейчас, то победителем мог бы стать любой из парней».