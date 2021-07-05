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Хирн: «Чарло должен быть осторожен, чтобы не превратиться в Кроуфорда»

Промоутер продолжает предпринимать попытки организовать объединительный бой между Андраде и Джермаллом
Бокс Профессиональный бокс
08:40
Хирн: «Чарло должен быть осторожен, чтобы не превратиться в Кроуфорда»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн продолжает предпринимать попытки организовать объединительный бой в среднем весе между его подопечным чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО) и обладателем титула WBC Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО). 

Промоутер предположил, что если Чарло будет продолжать избегать достойных соперников, то его настигнет участь Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО), который имеет безупречный послужной список, но не может получить большой бой.

Слова Хирна приводит портал ringnews24.com:

«У нас есть фантастический американский чемпион Джермалл Чарло и у нас есть потрясающий американский чемпион Деметриус Андраде. Оба бойца выступают в среднем дивизионе. Если бы в Великобритании было два средневеса такого уровня, то организовать их поединок было бы довольно просто. Чарло как бы говорит правильные вещи, но для их поединка нужно еще одобрение Эл Хэймона и Showtime. Думаю, все согласны, что это был бы правильный бой для обоих боксеров.

Считаю, что Чарло должен вести свою карьеру осторожно, чтобы не превратиться в Теренса Кроуфорда. Ему сейчас подбирают соперников, которые могут снизить его ценность. Оба парня сейчас в расцвете сил, но чем больше они будут принимать проходные бои, тем больше они будут занижать свою ценность. В результате их пик карьеры пройдет, и они так и не смогут себя полностью реализовать. Так что нужно собраться и попытаться организовать этот поединок».

Эдди Хирн назвал условия для боя против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО).

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Деметриус Андраде Джермалл Чарло Теренс Кроуфорд

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