Хирн: «Давайте просто забудем о поединке Джошуа – Фьюри»

Глава Matchroom Boxing не думает о встрече британцев, пока они не провели защиту своих поясов

Фото: worldboxingnews.net

Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн заявил Sky Sport, что не хочет говорить о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). Глава Matchroom Boxing считает, что британцев ожидают непростые поединки с Александром Усиком (18-0, 13 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).



Знаете что? Думаю, сейчас давайте просто забудем о бое Джошуа – Фьюри. Единственный позитив всего этого состоит в том, что у нас будет два хороших боя супертяжей. Это не проходняки для Тайсона и AJ, а опасные, конкурентные поединки. Когда эти бои состоятся, тогда и вернемся к прежним разговорам. Потому что сейчас с другой стороны молчок. Нет никаких сообщений в духе «давайте запишем предварительно на декабрь или январь»

Напомним, что Хирн отправил контракт команде Усика.