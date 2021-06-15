Фьюри: «Вы можете насс*ть на меня на улице, но я никогда не отрекусь от Бога»
Хирн: «Давайте просто забудем о поединке Джошуа – Фьюри»
Глава Matchroom Boxing не думает о встрече британцев, пока они не провели защиту своих поясов
09:08
Фото: worldboxingnews.net
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн
заявил Sky Sport, что не хочет говорить о возможном поединке с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO). Глава Matchroom Boxing считает, что британцев ожидают непростые поединки с Александром Усиком (18-0, 13 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).
Знаете что? Думаю, сейчас давайте просто забудем о бое Джошуа – Фьюри. Единственный позитив всего этого состоит в том, что у нас будет два хороших боя супертяжей. Это не проходняки для Тайсона и AJ, а опасные, конкурентные поединки.
Когда эти бои состоятся, тогда и вернемся к прежним разговорам. Потому что сейчас с другой стороны молчок. Нет никаких сообщений в духе «давайте запишем предварительно на декабрь или январь»
Напомним, что Хирн отправил контракт команде Усика.
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