Хирн: «Даже у Уайта послужной список круче, чем у Фьюри»

Фото: Boxing Scene

Британский промоутер Эдди Хирн сравнил оппозицию своего клиента Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО):

Я знаю, что людям нравится хейтить успех «Эй Джея», но давайте говорить откровенно: у кого в супертяжелом весе есть такое резюме, как у Джошуа? Никто с ним даже близко не сравнится. Хотите поговорить о резюме Тайсона Фьюри? В нем только два бойца – Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер, который, возможно, даже не настолько хорош. У Диллиана Уайта резюме намного лучше, чем у Фьюри».