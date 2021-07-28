Хирн: «С Усиком будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует украинца»
Хирн: «Даже у Уайта послужной список круче, чем у Фьюри»
Британский промоутер не впечатлен оппозицией «Цыганского короля»
15:50
Фото: Boxing Scene
Британский промоутер Эдди Хирн сравнил оппозицию своего клиента Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО):
«Джошуа – олдскульный боец. Посмотрите на его резюме: Диллиан Уайт, Чарльз Мартин, Доминик Бризил, Эрик Молина, Владимир Кличко, Карлос Такам, Джозеф Паркер, Александр Поветкин, Энди Руис, снова Руис, Кубрат Пулев, Александр Усик. И эти бои шли подряд.
Я знаю, что людям нравится хейтить успех «Эй Джея», но давайте говорить откровенно: у кого в супертяжелом весе есть такое резюме, как у Джошуа? Никто с ним даже близко не сравнится. Хотите поговорить о резюме Тайсона Фьюри? В нем только два бойца – Владимир Кличко и Деонтей Уайлдер, который, возможно, даже не настолько хорош. У Диллиана Уайта резюме намного лучше, чем у Фьюри».
Хирн надеется, что Джошуа в следующем бою победит украинца Александра Усика. Затем Эдди рассчитывает организовать поединок за звание абсолютного чемпиона мира против Фьюри. Эта встреча запланирована на февраль 2022 года.