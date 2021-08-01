Ромеро: «Я буду драться с Хэйни, мне его жаль»
Хирн: «Диас выберет Гарсию, а не Хэйни, потому что это более легкий бой»
Промоутер Девина скептически относится к организации поединка с Джозефом
08:50
Фото: boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в легком весе (до 61.2 кг) Девина Хэйни (26-0, 15 КО), признался, что на данный момент скептически относится к организации поединка с «временным» чемпионом Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).
Хирна цитирует портал boxingscene.com:
«Я уже говорил об этом. У нас сложилась безумная ситуация, где есть два парня: Райан Гарсия, выигравший отборочный бой, но уклонившийся от Дэвина Хэйни, и «ДжоДжо» Диас, также выигравший отборочный бой, но решивший подраться с Гарсией.
Диас готов к этому бою, как по мне. Однако я считаю, что встреча с Гарсией будет более легкой для него. И он размышляет об этом. Так или иначе, все сведется к тому, по какому пути он пойдет. При всем уважении, он отличный боец, но у нас и без него хватает вариантов».
Девин Хэйни и Джозеф Диас договорились провести бой до конца года.