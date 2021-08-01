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Хирн: «Диас выберет Гарсию, а не Хэйни, потому что это более легкий бой»

Промоутер Девина скептически относится к организации поединка с Джозефом
Бокс Профессиональный бокс
08:50
Хирн: «Диас выберет Гарсию, а не Хэйни, потому что это более легкий бой»
Фото: boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в легком весе (до 61.2 кг) Девина Хэйни (26-0, 15 КО), признался, что на данный момент скептически относится к организации поединка с «временным» чемпионом Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

«Я уже говорил об этом. У нас сложилась безумная ситуация, где есть два парня: Райан Гарсия, выигравший отборочный бой, но уклонившийся от Дэвина Хэйни, и «ДжоДжо» Диас, также выигравший отборочный бой, но решивший подраться с Гарсией.

Диас готов к этому бою, как по мне. Однако я считаю, что встреча с Гарсией будет более легкой для него. И он размышляет об этом. Так или иначе, все сведется к тому, по какому пути он пойдет. При всем уважении, он отличный боец, но у нас и без него хватает вариантов».

Девин Хэйни и Джозеф Диас договорились провести бой до конца года.

Рене Тер Велде
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Теги

Девин Хэйни Эдди Хирн Джозеф Диас

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