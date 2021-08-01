Хирн: «Диас выберет Гарсию, а не Хэйни, потому что это более легкий бой»

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Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в легком весе (до 61.2 кг) Девина Хэйни (26-0, 15 КО), признался, что на данный момент скептически относится к организации поединка с «временным» чемпионом Джозефом Диасом (32-1-1, 15 КО).

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

Диас готов к этому бою, как по мне. Однако я считаю, что встреча с Гарсией будет более легкой для него. И он размышляет об этом. Так или иначе, все сведется к тому, по какому пути он пойдет. При всем уважении, он отличный боец, но у нас и без него хватает вариантов».