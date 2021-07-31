Хирн: «Дмитрий Бивол наиболее вероятный кандидат в соперники для Сауля Альвареса»

Промоутер сообщил, что россиянин, скорее всего, станет следующим оппонентом Канело



Эдди Хирн / фото - skysports.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО), сообщил, что обладатель титула WBA в полутяжелом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО), является наиболее вероятным кандидатом в соперники для его подопечного.

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Я считаю, что Дмитрий Бивол наиболее вероятный кандидат в соперники для Сауля Альвареса. Мы разговаривали уже с Вадимом Корниловым, его менеджером и Андреем Рябинским из World Of Boxing. Они хотят этого боя. Они уже дано искали этот поединок. Я думаю, что действительно хороший тяжелый бой для обоих бойцов. В ближайшие дни мы должны принять решение. Думаю, поединок, как и планировалось, состоится 18-го сентября. Остается семь недель к намеченной дате, поэтому новости могут появиться в любое время»

Дмитрий Бивол согласился дать бой Саулю Альваресу.