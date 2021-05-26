Хирн: «Джошуа будет более чем счастлив подраться против Усика»
Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о планах чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер подтвердил намерения боксера провести в 2021 году 2 боя. Слова Хирна приводит Boxing News 24.
«Освободит ли Джошуа титул WBO? Все сводится только к бизнесу. Да, если сделка не будет финансово выгодной. Я разговаривал с Энтони на прошлой неделе, мы с ним и Робом МакКракеном в течение последнего года говорили об Усике. Они более чем рады поединку с Александром. Джошуа постоянно встречается с теми, с кем должен встретиться. Я знаю, что он будет более чем счастлив подраться с Усиком.
Забронируем ли мы бой с Фьюри на декабрь? Изначально Энтони должен был выступить 14 августа. Возможно, мы перенесем поединок на несколько недель, вероятно на конец августа. Мы подеремся в августе, а затем – в декабре.
Нужно рассмотреть много вещей, но при самом вероятном сценарии, если Усик примет бой и условия будут подходящими для всех, этот поединок будет организовать проще всего, поскольку его назначила WBO. Если все будет честно, я вижу этот бой следующим».
Ранее стал известен еще один возможный соперник британца.