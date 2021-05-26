Хирн: «Джошуа будет более чем счастлив подраться против Усика»

Эдди Хирн / фото - Boxing Scene

Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о планах чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер подтвердил намерения боксера провести в 2021 году 2 боя. Слова Хирна приводит Boxing News 24.

Забронируем ли мы бой с Фьюри на декабрь? Изначально Энтони должен был выступить 14 августа. Возможно, мы перенесем поединок на несколько недель, вероятно на конец августа. Мы подеремся в августе, а затем – в декабре.

Нужно рассмотреть много вещей, но при самом вероятном сценарии, если Усик примет бой и условия будут подходящими для всех, этот поединок будет организовать проще всего, поскольку его назначила WBO. Если все будет честно, я вижу этот бой следующим».