Хирн: «Джошуа было бы намного проще победить Усика полтора года назад»

Эдди Хирн / фото - The Guardian

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о шансах чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою против украинского претендента Александра Усика (18-0, 13 КО).

Промоутер заявил в интервью talkSport, что Усик набрался опыта в своем дебютном бою в супертяжелом весе.

Могу сказать так, что Джошуа было бы намного проще победить Усика полтора года назад. Теперь Александр провел поединок против настоящего супертяжеловеса Дерека Чисоры.

Это дало ему понимание, что нужно делать в этой весовой категории. Но Энтони – совсем другой зверь. Хороший большой боец, всегда побьет хорошего маленького бойца».