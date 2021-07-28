Спарринг-партнер сравнил Джошуа и Уайлдера
Хирн: «Джошуа было бы намного проще победить Усика полтора года назад»
Промоутер оценил опыт украинца
11:40
Эдди Хирн / фото - The Guardian
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями о шансах чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в бою против украинского претендента Александра Усика (18-0, 13 КО).
Промоутер заявил в интервью talkSport, что Усик набрался опыта в своем дебютном бою в супертяжелом весе.
«Я думаю, что Усик никогда не станет полноценным супертяжеловесом. Я имею виду с точки зрения габаритов. Но у него всегда будет большое количество навыков. Любому бойцу нужно время, чтобы освоиться в этой весовой категории.
Могу сказать так, что Джошуа было бы намного проще победить Усика полтора года назад. Теперь Александр провел поединок против настоящего супертяжеловеса Дерека Чисоры.
Это дало ему понимание, что нужно делать в этой весовой категории. Но Энтони – совсем другой зверь. Хороший большой боец, всегда побьет хорошего маленького бойца».
Хирн ранее высказался о бое Джошуа против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).