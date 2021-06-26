Российский боксер – о бое Джошуа – Усик: «В процентном соотношении 55 на 45 в пользу Энтони»
Хирн: «Джошуа против Усика – 25 сентября»
Британский промоутер подтвердил дату мегафайта в супертяжелом дивизионе
07:55
Усик и Джошуа / Фото - standard.co.ukПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн по время прямого эфира в Instagram подтвердил, что чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) проведет поединок против обязательного претендента по версии WBO украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) 25 сентября.
«Объявление: Джошуа против Усика. Не хочу сейчас рассказывать, что мы сделаем официальное заявление на протяжении двух недель и все такое, так как вам ребята все это уже надоело. Скажу одно, дата – 25-е сентября».
Напомним, местом проведения поединка с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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