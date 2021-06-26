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Хирн: «Джошуа против Усика – 25 сентября»

Британский промоутер подтвердил дату мегафайта в супертяжелом дивизионе

Бокс Профессиональный бокс
07:55
Хирн: «Джошуа против Усика – 25 сентября»
Усик и Джошуа / Фото - standard.co.uk
Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн по время прямого эфира в Instagram подтвердил, что чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) проведет поединок против обязательного претендента по версии WBO украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) 25 сентября. 

«Объявление: Джошуа против Усика. Не хочу сейчас рассказывать, что мы сделаем официальное заявление на протяжении двух недель и все такое, так как вам ребята все это уже надоело. Скажу одно, дата – 25-е сентября».


Напомним, местом проведения поединка с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.

Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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