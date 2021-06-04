Хирн: «Джошуа считает Усика великолепным боксером»

Александр Усик / фото - Boxing Scene

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о тактике на поединок Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). В комментарии Boxing Scene промоутер поделился мыслями о бывшем чемпионе тяжелого дивизион.

Как по мне, Эй Джею нужно выйти в ринг и быть абсолютно беспощадным. Знаете, Эй Джею нравится учиться. Он обожает боксировать с хорошими боксерами. Но тебе не стоит выходить на ринг и боксировать с Александром Усиком. Что тебе требуется, так это выйти туда, лишить его пространства и вынести его. И как мне кажется, именно таковым и должен быть геймплан».