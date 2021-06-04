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Хирн: «Джошуа считает Усика великолепным боксером»

Промоутер раскрыл план на бой британца
Бокс Профессиональный бокс
22:50
Хирн: «Джошуа считает Усика великолепным боксером»
Александр Усик / фото - Boxing Scene

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о тактике на поединок Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). В комментарии Boxing Scene промоутер поделился мыслями о бывшем чемпионе тяжелого дивизион.

«Это очень трудный бой любит себя испытывать, и ему нравится драться с хорошими бойцами. И он считает Усика великолепным боксером. Этот парень входит в список pound-for-pound, топовый боец. Он абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Знаете, некоторые говорят, что он не очень хорошо выглядит в хевивейте. Но он наверняка будет становиться лучше, постепенно привыкая к весу и дивизиону. Поэтому я считаю, что это очень и очень опасный поединок для Джошуа, тот, на котором можно оступиться.

Как по мне, Эй Джею нужно выйти в ринг и быть абсолютно беспощадным. Знаете, Эй Джею нравится учиться. Он обожает боксировать с хорошими боксерами. Но тебе не стоит выходить на ринг и боксировать с Александром Усиком. Что тебе требуется, так это выйти туда, лишить его пространства и вынести его. И как мне кажется, именно таковым и должен быть геймплан».

WBO ранее продлила срок переговоров для боксеров.

 

Антон Кривенко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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