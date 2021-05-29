Хирн: «Джошуа верит, что накажет Усика»

Эдди Хирн / фото - Mark Robinson

Эдди Хирн, промоутер лидера супертяделого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в интервью изданию Independent заявил, что его подопечный готов драться с Александром Усиком (18-0, 13 КО), а также рассказал, как обстоят дела с организацией объединительного боя с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Но вы должны понимать, что Джошуа – классический боец. Посмотрите на его резюме. Когда у него были легкие бои? Джошуа постоянно дерется с этими парнями, о которых ему присылают письма со словами: «Ты должен это сделать». На определенном этапе, учитывая, как он, вероятно, себя чувствует на данный момент и как себя чувствую я, мы не захотим, чтобы нам говорили, что делать».

Напомним, Джошуа может отказаться от пояса WBO, чтобы не драться с Усиком.