Хирн: «Если сделка с Усиком не будет заключена, мы с Джошуа построим другие планы»
Хирн: «Джошуа вообще не боится боя с Усиком»
Президент Matchroom Boxing отметил ситуацию вокруг поединка с Фьюри
09:59
Хирн и Джошуа / Фото - thetimes.co.ukПромоутер обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн, заявил, что его подопечный не боится выходить в ринг против обязательного претендента на титул WBO украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
Цитирует Хирна boxingnews24.com.
«Джошуа хотел сразиться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но этот бой сорвался. Затем он получил очередное письмо о том, что должен подраться с Усиком. У него нет совершенно никаких проблем, он, как и я, вообще не боится боя с Александром Усиком. На данный момент вопрос просто в психологии, поскольку он не совсем доволен ситуацией, в особенности Тайсоном Фьюри и его командой, ведь мы работали исключительно над этим поединком. Так что теперь ему нужно перенастроиться, изменить спарринги, подготовиться к другому сопернику, левше».
Ранее Хирн назвал возможных оппонентов Джошуа, если защита титулов с Усиком не состоится.
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