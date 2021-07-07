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Хирн: «Если Лопес желает провести бой с Хэйни на ESPN, мы можем организовать его хоть сейчас»

Чемпион WBC больше не связан контрактными обязательствами с какой-либо телевизионной сетью
Бокс Профессиональный бокс
10:20
Хирн: «Если Лопес желает провести бой с Хэйни на ESPN, мы можем организовать его хоть сейчас»
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) больше не связан контрактными обязательствами с какой-либо телевизионной сетью и может свободно вести переговоры с любым соперником.

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Как и Канело, Хэйни является свободным агентом. Он четко дал понять, с кем хочет сотрудничать, - с нами. Сейчас мы планируем его следующий бой. В эту пятницу Джо Джо Диас и Хавьер Фортуна проведут претендентский поединок. Если мы не сможем заполучить Райана Гарсию или Теофимо Лопеса, то, возможно, в октябре подеремся с победителем этого боя.

Девин напоминает Канело. Я сказал ему: «Давай держаться на плаву, потому что если Джервонта Дэвис захочет драться с тобой, то я смогу устроить этот поединок прямо сейчас». Если Лопес желает провести бой с Хэйни на ESPN, мы можем организовать его хоть сейчас. Я не хочу, чтобы политика мешала мне дать Хэйни поединок, который ему нужен, чтобы совершить прорыв и стать мегазвездой.

Хэйни находится в отличном положении. Девин был под крышей DAZN, но сейчас у него есть свобода двигаться в сторону крупнейших боев, которые он хочет устроить. Мне это нравится, поскольку теперь не будет никаких оправданий».

Девин Хэйни продолжает провоцировать абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) на бой.

Рене Тер Велде
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Теги

Девин Хэйни Эдди Хирн

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