Хирн: «Если Лопес желает провести бой с Хэйни на ESPN, мы можем организовать его хоть сейчас»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 КО) больше не связан контрактными обязательствами с какой-либо телевизионной сетью и может свободно вести переговоры с любым соперником.
Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:
«Как и Канело, Хэйни является свободным агентом. Он четко дал понять, с кем хочет сотрудничать, - с нами. Сейчас мы планируем его следующий бой. В эту пятницу Джо Джо Диас и Хавьер Фортуна проведут претендентский поединок. Если мы не сможем заполучить Райана Гарсию или Теофимо Лопеса, то, возможно, в октябре подеремся с победителем этого боя.
Девин напоминает Канело. Я сказал ему: «Давай держаться на плаву, потому что если Джервонта Дэвис захочет драться с тобой, то я смогу устроить этот поединок прямо сейчас». Если Лопес желает провести бой с Хэйни на ESPN, мы можем организовать его хоть сейчас. Я не хочу, чтобы политика мешала мне дать Хэйни поединок, который ему нужен, чтобы совершить прорыв и стать мегазвездой.
Хэйни находится в отличном положении. Девин был под крышей DAZN, но сейчас у него есть свобода двигаться в сторону крупнейших боев, которые он хочет устроить. Мне это нравится, поскольку теперь не будет никаких оправданий».
Девин Хэйни продолжает провоцировать абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) на бой.