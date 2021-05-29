Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».

Хирн и Хэйни / фото - Talk Sport

Промоутер Эдди Хирн рассказал о ситуации с поясом WBC, который сейчас принадлежит Дэвину Хэйни (25-0, 15 КО). Глава Matchroom Promotion уверен, что американец готов в любой момент защитить свой титул против Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) или Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Все сводится к вопросу о финансах.

С этой ситуацией с поясами, никто не хочет быть повышенным с «временного» чемпиона до (полноценного) чемпиона. Девин Хэйни сказал мне: «Я хочу драться с Ломаченко». Я сказал: «Давай обратимся в WBC, давай сделаем финальный элиминатор и станем его обязательным претендентом». Он так и сделал. Он выиграл финальный элиминатор, взял «временный» пояс. А Top Rank послала запрос в WBC, чтобы избежать этого боя и стать «франчайзинговым» чемпионом. Ломаченко этого не делал, он уже об этом говорил. Лома без проблем подрался бы с Девином, и он всё ещё готов сделать это сегодня. Top Rank отправила такой запрос. Когда они сделали «франчайзингового» чемпиона, Девин Хэйни стал чемпионом. Мы этого не хотели. Мы хотели, чтобы он подрался с Ломаченко. В этом был весь план. Теофимо подрался с Ломаченко и заполучил победу.

Для нас, мне кажется, мы должны идти таким путем, чтобы зацементировать репутацию Девина как чемпиона мира. Девин не хотел, чтобы ему давали пояс таким образом. Он хотел драться с чемпионом. Сейчас, к сожалению, он должен сделать немного больше, чтобы получить эту репутацию. Он более чем готов драться с любым. И Девин Хэйни с отцом не отклонят бои с Танком Дэвисом, Теофимо, Райаном Гарсией и Ломаченко. Они примут эти бои в мгновение ока. Но нам нужно сфокусироваться на нынешнем бое. Это тот поединок, который скажет нам достаточно ли он хорош, чтобы победить в этих боях. Может, его побьют в субботу. Можно легко проиграть Хорхе Линаресу. Он фантастический боец. Только посмотрите на его бой против Ломаченко, он был не так уж и давно. Люди говорят, что с ним всё кончено, но он боец мирового уровня. Суббота скажет нам все, что нам нужно знать».