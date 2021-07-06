Хирн хочет, чтобы Головкин подрался с Андраде

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Промоутер чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 41 KО) Эдди Хирн намекнул, что перед унификацией с обладателем титула WBA Риотой Муратой (16-2, 13 KO), намеченной на конец года, хочет устроить для казахстанца поединок с чемпионом WBO Деметриусом Андраде (30-0, 18 КО).

Хирна цитирует boxing247.com:

Мне по-прежнему нравится бой Деметриуса Андраде против Головкина. Никто не знает, будет ли бой Канело - Головкин 3. Как по мне, Геннадий захочет подраться перед боем с Муратой. Вопрос только в переговорах бойца с DAZN насчет даты, оппонента и так далее. Безусловно, Головкин желает драться, и в DAZN хотели бы, чтобы он выступил на их платформе. Это вопрос для них.

Если они договорятся о дате и сопернике, то этот бой состоится перед поединком с Муратой. Геннадий хочет подраться с Риотой, это отличный бой для него. Так что вопрос в том, можно ли устроить бой в сентябре, перед этим поединком».