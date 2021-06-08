Чжилей: «Я знаю, что Хирн приложил много усилий во время переговоров по бою Джошуа – Фьюри»
Хирн: «Мейвезер выглядел просто ужасно в бою с Полом»
Промоутер опасается за мнение молодежи
20:33
Эдди Хирн / фото - Daily Mail
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о выставочном бое Флойда Мейвезера против Логана Пола. В беседе с DAZN промоутер раскритиковал форму экс-чемпиона мира.
«Человек, который выглядел хуже всех остальных, притом ему, наверное, все равно, — это Флойд. Потому что, я думаю, Флойд выглядел просто ужасно. Если вы еще совсем юный, то должны были смотреть на это и терзаться мыслью: «Что? И это был лучший в истории?»
Ранее Флойд сам объяснил, почему не смог нокаутировать видеоблогера.