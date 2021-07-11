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Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года

Промоутер рассчитывает, что его подопечный сразится за звание абсолютного чемпиона с «Цыганском Королем» в начале следующего года
Бокс Профессиональный бокс
12:20
Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года
Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), рассчитывает, что его подопечный сразится за звание абсолютного чемпиона с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в начале следующего года, если они пройдут Александра Усика (18-0, 13 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) соответственно, сообщает boxingscene.com.

«Я думаю, что Джошуа и Фьюри в любом случае не подрались бы в этом году. После поединка 25 сентября очень сложно устроить еще один бой в декабре. Многие наши разговоры сейчас касаются проведения поединка за звание абсолютного чемпиона в январе или феврале.

Так что, возможно, перенос боя Фьюри - Уайлдер поможет этому. Фьюри мог бы пожелать провести еще один поединок в ноябре или декабре. И затем это все могло бы продолжаться бесконечно.

Если честно, я не знаю, состоится ли бой Фьюри - Уайлдер в октябре. Кто знает? По крайней мере, если этот поединок пройдет, а Энтони Джошуа успешно справится с Усиком, то тогда их следующие бои будут примерно в одно время. В таком случае мы можем попытаться устроить поединок за звание абсолютного чемпиона».

Хирн подозревает, что COVID-19 не является истинной причиной переноса боя Фьюри - Уайлдер.

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер

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