Хирн надеется, что Джошуа и Фьюри подерутся в начале 2022 года

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), рассчитывает, что его подопечный сразится за звание абсолютного чемпиона с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в начале следующего года, если они пройдут Александра Усика (18-0, 13 КО) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) соответственно, сообщает boxingscene.com.

Так что, возможно, перенос боя Фьюри - Уайлдер поможет этому. Фьюри мог бы пожелать провести еще один поединок в ноябре или декабре. И затем это все могло бы продолжаться бесконечно.

Если честно, я не знаю, состоится ли бой Фьюри - Уайлдер в октябре. Кто знает? По крайней мере, если этот поединок пройдет, а Энтони Джошуа успешно справится с Усиком, то тогда их следующие бои будут примерно в одно время. В таком случае мы можем попытаться устроить поединок за звание абсолютного чемпиона».