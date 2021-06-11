Тренер Усика: «Когда Ломаченко реально включился, он просто разорвал Лопеса»
Хирн назвал еще одну возможную дату поединка Джошуа – Усик
Контракт на поединок супертяжеловесов может быть подписан уже в начале следующей недели
07:56
Джошуа и Усик / Фото - worldboxingnewsНакануне стало известно, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинский претендент Александр Усик (18-0, 13 КО) выйдут в ринг 25 сентября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне (Великобритания).
Позже британский промоутер Эдди Хирн подтвердил эту информацию, и добавил, что среди возможных дат, также рассматривается 18 сентября. Цитирует Хирна boxing247.com.
«Определенно, Tottenham Hotspur является ареной, на которой мы хотим провести этот поединок и определенно, мы рассматриваем 25-е сентября, как потенциальную дату боя. Также мы еще смотрим на 18-е сентября».
Также президент Matchroom Boxing сообщил, как проходят переговоры относительно организации мегафайта.
«Мы с промоутером Усика, Александром Красюком предупредили WBO, что уже согласовали все условия и готовы к подписанию соглашения. Надеемся, что на предстоящих выходных или в начале следующей недели мы будем готовы сделать официальное объявление. Пока что все складывается очень хорошо. С Александром Красюком, мы прекрасно ладим. Все просто хотят организовать бой, нет никаких игр за спиной. Я не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы».
А тем временем Усик провел фотосессию на железной дороге.