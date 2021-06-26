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Хирн назвал следующего соперника Альвареса

Канело может подняться в полутяжелый вес
Бокс Профессиональный бокс
20:45
Хирн назвал следующего соперника Альвареса
Эдди Хирн / фото - sportshub.cbsistatic.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что чемпион мира по версиям WBA/WBO/WBC во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO), хочет провести поединок с обладателем титулов IBF/WBC в полутяжелом дивизионе Артуром Бетербиевым (16-0, 16 КО). По словам промоутера, Канело уже интересовался насчет возможного противостояния с россиянином.

Хирн утверждает, что Альварес может подняться в полутяжелый вес после боя с чемпионом IBF Калебом Плантом (21-0, 12 KO), с которым он должен сразиться осенью этого года, сообщает boxingnews24.com.

«Возможно, после боя с Плантом Альварес поднимется в полутяжелый вес. Там он может подраться с Бетербиевым или Биволом. Ему без разницы. Канело говорил мне про Бетербиева. Я спросил: «Может, нам сначала следует подраться с Биволом?» Он ответил: «Нет, я хочу Бетербиева».

Эдди Хин сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес - Плант.

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Сауль Альварес Артур Бетербиев Калеб Плант

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