Хирн назвал сроки возвращения в ринг Уайта

Хирн и Уайт / фото - The Sun

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал планы на следующий бой Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Глава Matchroom Boxing заявил, что британец намерен провести еще 2 поединка до конца 2021 года. Слова Хирна приводит Boxing News 24/7.

Все хотят отбоксировать дважды за год. Для Энтони Джошуа это сложно, потому что если он подерется 18-го или 25 сентября, то ему нужно быстро побеждать без любых сбоев, чтобы потом снова выступить в декабре. Диллиан однозначно хочет провести еще два боя в этом году. Первый из них состоится в сентябре, чтобы дать ему возможность выступить в декабре».