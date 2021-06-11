Хирн: «Мейвезер выглядел просто ужасно в бою с Полом»
Хирн назвал сроки возвращения в ринг Уайта
Для британца запланировано еще 2 поединка в 2021 году
07:51
Хирн и Уайт / фото - The Sun
Промоутер Эдди Хирн прокомментировал планы на следующий бой Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Глава Matchroom Boxing заявил, что британец намерен провести еще 2 поединка до конца 2021 года. Слова Хирна приводит Boxing News 24/7.
«В понедельник у меня была встреча с Уайтом и его командой. Мы действительно изучаем варианты. Для него есть возможности. Я бы хотел, чтобы он подрался в США. К тому же есть пара других боев, которые мы рассматриваем. Я думаю, вы увидите его в сентябре. Есть вероятность, что Диллиан сможет подраться в конце августа.
Все хотят отбоксировать дважды за год. Для Энтони Джошуа это сложно, потому что если он подерется 18-го или 25 сентября, то ему нужно быстро побеждать без любых сбоев, чтобы потом снова выступить в декабре. Диллиан однозначно хочет провести еще два боя в этом году. Первый из них состоится в сентябре, чтобы дать ему возможность выступить в декабре».
Хирн ранее назвал новую дату боя Усик – Джошуа.