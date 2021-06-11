Бетербиев высказался о бое Мейвезер – Пол
Хирн назвал возможного следюущего соперника Бивола
Пока что не Бетербиев
14:38
Дмитрий Бивол / фото - iSport
Глава промоутерской организации Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился планами на чемпиона мира по версии WBA Super Дмитрия Бивола (18-0, 11 КО).
В интервью iFL TV британец заявил, что следующим соперником россиянина может стать экс-претендент на пояс Джон Райдер (29-5, 16 КО). Британец должен был подраться в категории ниже Освари Давидом Моррелем (4-0, 3 КО), однако тот договорился о титульном бое.
Ранее возможным соперником россиянина назывался латвийский боксер.
Комментарии 0