Хирн: «Усик сводит Уайлдера в школу»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), сравнил Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) с другими топовыми представителями супертяжелого дивизиона. Цитирует промоутера портал BoxingNews24.

Мне кажется, что Энтони Джошуа слишком резкий, хорошо комбинирующий и техничный для Уайлдера, однако он тоже мог бы оказаться в нокауте. Александр Усик способен сводить Уайлдера в школу, но также мог бы угодить в нокаут. У Деонтея всегда будут шансы, в любом бою, в котором он участвует».