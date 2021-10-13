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Хирн: «Усик сводит Уайлдера в школу»

Промоутер Джошуа – о возможных поединках «Бронзового бомбардировщика»
Бокс Профессиональный бокс
08:46
Хирн: «Усик сводит Уайлдера в школу»
Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 21 КО), сравнил Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) с другими топовыми представителями супертяжелого дивизиона. Цитирует промоутера портал BoxingNews24.

«Я думаю, что люди хотят увидеть Уайлдера против любого соперника. Его бои никогда не будут плохими. Он либо закончит поединок на спине, либо сам кого-то нокаутирует. Диллиан Уайт сделал бы то же самое, что и Тайсон Фьюри, ведь он бы оказался слишком большим и мощным. Впрочем, Уайт также мог бы угодить в нокаут. Диллиан наваливался бы на Уайлдера, избивал бы и опустошал бы его бак. Уайт без проблем может пройти 12 раундов в хорошем темпе.

Мне кажется, что Энтони Джошуа слишком резкий, хорошо комбинирующий и техничный для Уайлдера, однако он тоже мог бы оказаться в нокауте. Александр Усик способен сводить Уайлдера в школу, но также мог бы угодить в нокаут. У Деонтея всегда будут шансы, в любом бою, в котором он участвует».

Напомним, победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт.

 

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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Эдди Хирн Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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