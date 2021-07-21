Хирн: «Джошуа нельзя себе позволить ошибки и самолюбование, иначе он проиграет Усику»
Хирн не уверен, что поединок Фьюри – Уайлдер состоится
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21 июля 17:27
Фьюри и Уайлдер / Фото: givemesport.com
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн сомневается, что третий поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) пройдет в установленный срок. Об этом Хирн сказал в интервью Youtube каналу iFL TV:
Я понятия не имею, пройдет ли бой Фьюри – Уайлдер 9 октября. Если бы вы сказали мне, чтобы я дал голову на отсечение, пообещав, что этот поединок состоится, то я бы этого не сделал, потому что не верю в это. Если вы хотите услышать от меня что-то положительное, то если они подерутся, время для организации боя за звание абсолютного чемпиона будет гораздо более подходящим.
Напомним, что состоялся официальный анонс поединка Джошуа с Александрам Усиком (18-0, 13 KO).