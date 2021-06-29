Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»

Промоутер хочет для Канело боя с сильнейшим

Эдди Хирн / фото - 888Sport

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал условия для боя против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Чемпионы мира в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) и Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) сразиться между собой, чтобы определить главного претендента. Слова Хирна приводит Boxing News 24.

«Никакого неуважения к Монтиелю, он выдал жесткий бой, Чарло пришлось постараться. Да, он победил уверенно, но это нельзя назвать впечатляющим выступлением. Чарло – отличный боец, но Канело сейчас сосредоточен на том, чтобы войти в историю. Чарло – средневес. Как и Деметриус Андрейд. И они должны сразиться. И они оба вызывают Канело. Нам нужен этот бой, и нужен прямо сейчас! Победитель станет звездой и сможет перейти во второй средний вес, чтобы подраться с Канело».

Ранее Андраде рассказал об условиях, предложенных за бой против Канело.