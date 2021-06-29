Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания 3:5* Окончен
22:00 Франция - Швейцария 3:3* Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (6 событий из 32) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:3 Окончен
18:50 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов 1:3 Окончен
20:05 Энди Маррей - Николай Басилашвили 3:1 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:2 Окончен
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия -:- Запланирован
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 82) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер 2:1 Прерван
16:45 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис 1:1 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс 1:2 Окончен
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт 2:0 Окончен
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек 2:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»

Промоутер хочет для Канело боя с сильнейшим
Бокс Профессиональный бокс
15:47
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Эдди Хирн / фото - 888Sport

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал условия для боя против Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Чемпионы мира в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) и Деметриус Андраде (30-0, 18 КО) сразиться между собой, чтобы определить главного претендента. Слова Хирна приводит Boxing News 24.

«Никакого неуважения к Монтиелю, он выдал жесткий бой, Чарло пришлось постараться. Да, он победил уверенно, но это нельзя назвать впечатляющим выступлением. Чарло – отличный боец, но Канело сейчас сосредоточен на том, чтобы войти в историю.

Чарло – средневес. Как и Деметриус Андрейд. И они должны сразиться. И они оба вызывают Канело. Нам нужен этот бой, и нужен прямо сейчас! Победитель станет звездой и сможет перейти во второй средний вес, чтобы подраться с Канело».

Ранее Андраде рассказал об условиях, предложенных за бой против Канело.

 

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сауль Альварес Джермалл Чарло Эдди Хирн Деметриус Андраде

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хирн назвал следующего соперника Альвареса
Хирн назвал следующего соперника Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
26 июня 20:45
Монтиэль: «В бою с Чарло определенно заслужил еще одну возможность попытаться что-то сделать»
Монтиэль: «В бою с Чарло определенно заслужил еще одну возможность попытаться что-то сделать»
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 21:35
Не страшно ли за здоровье? Джейк Пол готов подраться с Альваресом за чемпионские пояса
Не страшно ли за здоровье? Джейк Пол готов подраться с Альваресом за чемпионские пояса
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 18:40
Альварес ответил на вызов Джермалла Чарло
Альварес ответил на вызов Джермалла Чарло
Бокс Профессиональный бокс
24 июня 08:11
Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»
Андрейд призвал Джермалла Чарло объединить титулы: «У Джермелла, в отличие от тебя, есть яйца»
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 22:50
Хирн сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес – Плант
Хирн сообщил о начале переговоров по организации боя Альварес – Плант
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 20:00

Новости: Бокс

«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
«Чемпион вернулся, теперь осталось вернуть свои пояса». Звезда Голливуда поздравил Ломаченко с феноменальным выступлением
Профессиональный бокс
16:35
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Дэнни Гарсия: «Джервонта Дэвис умеет нокаутировать одним ударом»
Профессиональный бокс
16:02
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Камбосос: «Жду реванша Лопеса с Ломой. Посмотрим, насколько хорош он будет без чемпионских поясов»
Профессиональный бокс
15:49
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Хирн: «Победитель боя Джермалл Чарло – Андрейд сразится с Альваресом»
Профессиональный бокс
15:47
Ломаченко: «Несмотря на размеры Джошуа, Усик имеет большие шансы на победу благодаря скорости»
Ломаченко: «Несмотря на размеры Джошуа, Усик имеет большие шансы на победу благодаря скорости»
Профессиональный бокс
15:23
Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Спенс: «Дэвис – особенный боец»
Профессиональный бокс
14:50
Кличко вышел в свет с очаровательной незнакомкой
Кличко вышел в свет с очаровательной незнакомкой
Профессиональный бокс
14:37
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Вслед за Рогавой. Барабанов получил лицензию на участие в Токио-2020
Аматорский бокс
14:33
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Промоутер Дэвиса оценил его выступление против Барриоса
Профессиональный бокс
13:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости