Хирн: «PPV в США могут обваливаться мгновенно»

Промоутер подверг критике традиционную для Штатов систему платных трансляций

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн, сам того не желая, поддержал своего заокеанского партнера Боба Арума и раскритиковал традиционную для Штатов систему платных трансляций - PPV.

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

«Сегодня вы, работая по системе PPV в Америке, каждый раз выводите себя на острие ножа, поскольку PPV не окупается при 20 фунтах. Оно окупается при 80 долларах. Да, вы заплатите эти деньги за Джервонту Дэвиса, но затем настанет трилогия Фьюри и Уайлдера. А потом Джейк Пол и Тайрон Вудли... На месте бойцов я бы не стал играться с этими цифрами. В США нет большей звезды, чем Канело, и я сказал ему о гарантиях. Контент, нравящийся людям, очень быстро меняется, и по этой причине PPV в Америке могут обвалиться почти мгновенно».

Эдди Хирн рассказал, в чем сложность заключения сделки на бой между Альваресом и Плантом.