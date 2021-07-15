Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Хирн: «PPV в США могут обваливаться мгновенно»

Промоутер подверг критике традиционную для Штатов систему платных трансляций
Бокс Профессиональный бокс
20:00
Хирн: «PPV в США могут обваливаться мгновенно»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн, сам того не желая, поддержал своего заокеанского партнера Боба Арума и раскритиковал традиционную для Штатов систему платных трансляций - PPV.

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

«Сегодня вы, работая по системе PPV в Америке, каждый раз выводите себя на острие ножа, поскольку PPV не окупается при 20 фунтах. Оно окупается при 80 долларах. Да, вы заплатите эти деньги за Джервонту Дэвиса, но затем настанет трилогия Фьюри и Уайлдера. А потом Джейк Пол и Тайрон Вудли...

На месте бойцов я бы не стал играться с этими цифрами. В США нет большей звезды, чем Канело, и я сказал ему о гарантиях. Контент, нравящийся людям, очень быстро меняется, и по этой причине PPV в Америке могут обвалиться почти мгновенно».

Эдди Хирн рассказал, в чем сложность заключения сделки на бой между Альваресом и Плантом.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдди Хирн Боб Арум

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Плант отпадает? Альварес может провести поединок с Биволом в сентябре
Бокс Профессиональный бокс
11:22
Хирн рассказал, в чем сложность заключения сделки на бой между Альваресом и Плантом
Хирн рассказал, в чем сложность заключения сделки на бой между Альваресом и Плантом
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 09:20
Плант или Головкин? Альварес начал подготовительный процесс к следующему поединку
Плант или Головкин? Альварес начал подготовительный процесс к следующему поединку
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 18:22
1
Неужели дождались? Головкин и Альварес могут провести трилогию
Неужели дождались? Головкин и Альварес могут провести трилогию
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 15:57
Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер
Хирн назвал реальную причину переноса трилогии Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
13 июля 15:26
2
Хирн: «Уайлдер полностью и окончательно повержен ментально»
Хирн: «Уайлдер полностью и окончательно повержен ментально»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 19:54

Новости: Бокс

Фьюри: «Хотел размазать Уайлдера 24 июля, но вырублю этого бомжа 9 октября»
Фьюри: «Хотел размазать Уайлдера 24 июля, но вырублю этого бомжа 9 октября»
Профессиональный бокс
21:13
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Джермелл Чарло высказался о возможном поединке с Дэнни Гарсией
Профессиональный бокс
21:00
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября
Профессиональный бокс
20:34
Хирн: «PPV в США могут обваливаться мгновенно»
Хирн: «PPV в США могут обваливаться мгновенно»
Профессиональный бокс
20:00
Власов намерен добиться реванша за пояс WBO
Власов намерен добиться реванша за пояс WBO
Профессиональный бокс
19:25
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Джермелл Чарло: «Победа над Кастаньо внесет меня в «Зал славы»
Профессиональный бокс
19:00
Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере
Богачук вернется в ринг после первого поражения в карьере
Профессиональный бокс
18:35
Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Фроч: «Перенос боя однозначно больше навредит Фьюри, чем Уайлдеру»
Профессиональный бокс
18:20
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Джойс поделился ожиданиями от боя с Такамом
Профессиональный бокс
17:30
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости