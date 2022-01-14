Хирн: «Промоутеры Ломаченко ведут переговоры о бое Василия против Камбососа»

Однако британец рассчитывает, что поединок с австралийцем получит Девин Хэйни

Фото: Sky Sports

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что два боксера претендуют на бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) – это Девин Хэйни (27-0, 15 КО) и украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 КО). Слова Хирна приводит Boxingnews24:

«Мы ведем переговоры с Камбососом. Есть варианты по поводу боя Хэйни – Камбосос. Я считаю, что это единственный бой, который нужен сейчас легкому весу. Но я знаю, что промоутеры Ломаченко из TopRank тоже ведут переговоры с Камбососом. Мне кажется, Хэйни – Камбосос будет великолепным боем. Должен быть именно этот поединок».

Ранее Камбосос сообщил, что следующий бой проведет в мае у себя на родине. Также он подтвердил, что Ломаченко и Хэйни – это самые вероятные соперники.

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что все топовые боксеры отказываются подписывать контракт на поединок с ним.