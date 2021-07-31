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Хирн: «У Джошуа в запасе, как минимум, 5 лет»

Промоутер уверен, что британец не планирует завершать карьеру
Бокс Профессиональный бокс
21:43
Хирн: «У Джошуа в запасе, как минимум, 5 лет»
Энтони Джошуа / фото - Boxing Scene

Промоутер Эдди Хирн поделился планами олимпийского чемпион и обладателя поясов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Глава Matchroom Boxing уверен, что британец не будет заканчивать карьеру еще, как минимум, 5 лет. Слова Хирна приводит Sport Talk.

«Джошуа так и спросил меня: «Эдди, как считаешь, сколько лет я еще буду заниматься этим?» Вы должны понимать, каким человеком является Энтони. Это очень рассудительный, умный и образованный. Что я ему ответил? Я написал в ответ: «Ты будешь боксировать до тех пор, пока оно тебе будет в кайф.

Как только ты начинаешь думать исключительно о финансах, лучше завязать. Потому что драться без азарта, без желания и страсти нельзя, это слишком опасно. Но пока что у него этого с лихвой. И пока что он все время продолжает развиваться, он становится лучше каждый день. Думаю, он сам примет решение. Уверен, он сделает это вовремя. Думаю, у него в запасе минимум 5 лет». 

31-лений Энтони ранее показал, как готовится к бою против Александра Усика (18-0, 13 КО).

Антон Кривенко
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Энтони Джошуа Эдди Хирн

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