Хирн: «Уайлдер полностью и окончательно повержен ментально»

Промоутер не верит в тандем «Бронзового бомбардировщика» с Маликом Скоттом

Эдди Хирн / Фото: Sky Sports

Британский промоутер Эдди Хирн выразил мнение, что бывший чемпион мира WBC в супертяжелом весе Деонтеей Уайлдер (42-1-1, 41 КО), скорее всего, ничего не противопоставить нынешнему обладателю «зеленого» пояса Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) в их третьем поединке:

«Этот парень не разовьет свои способности в одночасье, в этом вся разница. Он выглядит так же, как и раньше. Вы же видели видео в Instagram, где он работает на лапах с Маликом Скоттом. Движение? Оно прежнее. Работа ног? Такая же самая. Его не научить новым трюкам. Да, он всегда будет опасным, у него всегда будет способность вынести любого соперника одним ударом. Потому его нельзя списывать со счетов в этом поединке, и я не говорю, что у него нет шанса. Но он все тот же боец, что и раньше. Кроме того, ментально он полностью и окончательно повержен. Достаточно провести психоанализ того, что происходило за последние три-четыре месяца. Его комментарии и все остальное. Малик Скотт не научит его, как побить Фьюри».

Напомним, бой Фьюри – Уайлдер был перенесен из-за коронавируса у «Цыганского короля». Уже известна новая дата поединка. «Бронзовый бомбардировщик» не верит Фьюри, и считает, что тот просто боится драться с ним.