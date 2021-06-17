Хирн: «Усик говорит: «Дайте денег, хочу больше денег»

Эдди Хирн / фото - Boxing News

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями об организации поединка между чемпионом мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).

В интервью The Ring промоутер рассказал, что у них нет проблем в переговорах.

Проблемы в переговорах? Не вижу никаких. Джошуа знает, что Усик очень хорош. И его это заводит. Он уже спаррингует с левшами. Он готовится к большому бою. И мы верим, что событие пройдет без ограничений — мы хотим, чтобы присутствовала огромная толпа, 60-70 тысяч человек. Надеюсь, так и будет на конец сентября. Все это бизнес. И его успешность зависит в том числе и от финансовых пожеланий бойцов. Уверен, этот бой соберет миллион PPV. Предыдущие показатели Джошуа — с Поветкиным и Пулевым — говорят, что будет миллион. Ведь бой с Усиком реально более масштабное событие».