Хирн: «Усик говорит: «Дайте денег, хочу больше денег»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мыслями об организации поединка между чемпионом мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО).
В интервью The Ring промоутер рассказал, что у них нет проблем в переговорах.
«Сами обратите внимание. Как говорят бойцы? Они говорят: «Хочу драться с Джошуа, хочу драться с Канело». Никто не говорит: «Хочу, чтобы мне дали возможность проявить себя». То же самое и Усик. Он не говорит: «Хочу драться за звание абсолюта». Он говорит: «Хочу много денег. Дайте больше денег». Бой с Канело или Джошуа — это словно джек-пот, шанс сорвать максимальный гонорар.
Проблемы в переговорах? Не вижу никаких. Джошуа знает, что Усик очень хорош. И его это заводит. Он уже спаррингует с левшами. Он готовится к большому бою. И мы верим, что событие пройдет без ограничений — мы хотим, чтобы присутствовала огромная толпа, 60-70 тысяч человек. Надеюсь, так и будет на конец сентября. Все это бизнес. И его успешность зависит в том числе и от финансовых пожеланий бойцов. Уверен, этот бой соберет миллион PPV. Предыдущие показатели Джошуа — с Поветкиным и Пулевым — говорят, что будет миллион. Ведь бой с Усиком реально более масштабное событие».
Ранее Хирн назвал 2 важных пункта контракта боя Усик – Джошуа, одним из которых является обязательный реванш.
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