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Хирн: «Вместо Планта Канело может подраться с Биволом»

Бой мексиканца с чемпионом IBF находится на грани срыва
Бокс Профессиональный бокс
17:59
Хирн: «Вместо Планта Канело может подраться с Биволом»
Эдди Хирн / фото - The Athletic

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью порталу Boxing247 раскрыл некоторые подробности переговоров относительно возможного боя Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО) и чемпиона IBF во втором среднем весе Калеба Планта (21-0, 12 КО).

По информации промоутера, поединок находиться на грани срыва, и следующим соперником Канело может стать Дмитрий Бивол (18-0, 11 КО).

«У нас были определенные разговоры с Дмитрием Биволом в течение последних недель. Это хороший поединок. Знаете, в полутяжелом весе есть другие варианты. Альварес постоянно нацелен на чемпионов, а в полутяжелом дивизионе есть Джо Смит и Артур Бетербиев.

Но я думаю, что Бивол был бы главным претендентом на бой. Он однозначно парень, которого я бы поставил вперед».

Напомним, Калеб Плант также рассказал о ходе переговоров с командой мексиканца.

Михаил Рыбак
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Теги

Калеб Плант Сауль Альварес Дмитрий Бивол Эдди Хирн

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