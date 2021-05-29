Хирн: «Хэйни хотел драться против Ломаченко. Он и сейчас готов к Василию, Дэвису или Лопесу».
Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»
Девин подерется против Хорхе Линареса
19:15
Девин Хэйни и Эдди Хирн / фото - скринщот
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о предстоящем бое Девина Хэйни (25-0, 15 КО) против Хорхе Линареса (47-5, 29 КО). Промоутер отметил в комментарии Boxing Scene, что переживает за результат поединка.
«Так взволнован по поводу субботы, но нужно признать, что ни перед одним поединком Хэйни за время нашей работы я не был так обеспокоен.
Я беспокоюсь, и это хорошие новости, потому что у нас настоящий бой.
Хорхе – невероятный боксер. Отличная работа ног, скорость рук, мышление. Это действительно очень и очень хороший поединок».
За трансляцией поединка следите 30 мая на XSPORT, начиная с 05:00