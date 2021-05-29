Хирн: «Впервые беспокоюсь перед боем Хэйни»

Девин Хэйни и Эдди Хирн / фото - скринщот

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о предстоящем бое Девина Хэйни (25-0, 15 КО) против Хорхе Линареса (47-5, 29 КО). Промоутер отметил в комментарии Boxing Scene, что переживает за результат поединка.

Я беспокоюсь, и это хорошие новости, потому что у нас настоящий бой.

Хорхе – невероятный боксер. Отличная работа ног, скорость рук, мышление. Это действительно очень и очень хороший поединок».