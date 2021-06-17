Хирн: «Усик говорит: «Дайте денег, хочу больше денег»
Хирн: «Я думаю, что Фьюри победит Уайлдера, но все может случиться»
Британский промоутер – о грядущем мегафайте в супертяжелом дивизионе
18:15
Эдди Хирн / Фото - worldboxingnews.netПрезидент Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался относительно предстоящего поединка между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует британского промоутера BoxingScene.
«Я думаю, что Фьюри победит, но все может случиться. Уайлдер несколько ограничен, но бьет очень сильно. Он всегда готов победить. Уверенность Уайлдера полностью подорвана, потому что он представил 642 оправдания, почему он проиграл второй бой. Теперь у него совершенно другая тренировочная команда, и я не знаю, что творится у него в голове».
Напомним, бой Фьюри и Уайлдера состоится 24 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Накануне боксеры провели битву взглядов перед третьим поединком.
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