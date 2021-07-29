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Хижняк победил японского боксера в стартовом бою на Олимпиаде

Лидер сборной Украины по боксу успешно стартовал в Токио
Olympics Токио-2020
07:05
Хижняк победил японского боксера в стартовом бою на Олимпиаде
Фото: Getty Images

Лидер сборной Украины по боксу, чемпион мира 2017 года и первый номер мирового рейтинга в категории до 75 кг Александр Хижняк с уверенной победы стартовал на Олимпийских играх в Токио.

В стартовом для себя поединке на Олимпиаде в 1/8 финала Александр Хижняк одержал победу над Юито Муриваки из Японии. Все три раунда Хижняк в привычном для себя стиле шел вперед, выбрасывал большое количество ударов, хотя и пропускал, но Муриваки больше работал одиночными ударами, которые успевал выбросить, когда не находился под градом ударов украинца.

Судьи единогласно отдали победу Хижняку по итогам трех раундов 5:0 (30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). Соперником украинца станет Юри Седеньо (Доминиканская Республика), который раздельным решением судьей 3:2 выиграл у Франсиско Верона из Аргентины. Следующий поединок Александр проведет 1 августа.

Александр Хижняк стал триумфатором лицензионного турнира в Париже.

Рене Тер Велде
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Александр Хижняк

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