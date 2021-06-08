Хижняк без боя вышел в финал турнира в Париже
Хижняк стал триумфатором лицензионного турнира в Париже
Украинец в настоящей рубке раздельным решением судей одолел россиянина Бакши
20:54
Александр Хижняк / Фото - FacebookВ Париже (Франция) проходит европейский лицензионный турнир, который является отбором на Олимпийские игры в Токио.
Украинский боксер Александр Хижняк в финале весовой категории до 75 кг раздельным решением судей выиграл у чемпиона мира-2019, россиянина Глеба Бакши.
25-летний украинец вышел в финал квалификационных соревнований на отказе соперника. Александра в полуфинале ждал поединок против армянина Армана Дарчиняна, но его оппонент снялся.
Напомним, Хижняк уже на четвертьфинальной стадии турнира завоевал олимпийскую лицензию в Токио-2020.
Комментарии 0