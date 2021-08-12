Хижняк: «Решение судьи для меня до сих пор остается непонятным»
Хижняк: «Усик звонил даже, поздравлял, говорил, что я большой молодец»
Александра также поддерживали Ломаченко, Гвоздик и Шелестюк
20:19
Александр Хижняк / Фото: НОК Украины
Серебряный олимпийский призер Александр Хижняк рассказал XSPORT.ua, что во время Олимпийских игр в Токио его поддерживали Александр Усик (18-0, 13 КО), Василий Ломаченко (15-2, 11 КО), Александр Гвоздик и Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО).
«Профессиональный бокс – это очень хорошо. Я очень уважаю наших профессионалов: Сашу Усика, Васю Ломаченко, Сашу Гвоздика, Тараса Шелестюка – всех знаю. Они все мне писали, поддерживали. Саша Усик звонил даже, поздравлял, говорил, что я большой молодец. То есть, многие боксеры-профессионалы меня поддерживают, говорят, что, если придет время, то я буду достойно представлять нашу страну и на профессиональном ринге. Это все, что я пока могу сказать».
Полное интервью с Александром Хижняком.
Напомним, Хижняк также заявил, что пока не уверен в своем переходе в профессиональный бокс.
Комментарии 0