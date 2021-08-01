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Хижняк вышел в полуфинал Олимпиады
Украинец гарантировал себе медаль Олимпийских Игр
07:10
Фото: Reuters
Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория 69-75 кг) вышел в полуфинал Олимпийских Игр в Токио и, таким образом, гарантировал себе, как минимум, бронзовую медаль.
В четвертьфинале Олимпиады Хижняк победил Эури Седено Мартинеса из Доминиканской Республики раздельным решением судей – 4:1.
В полуфинале Олимпийских Игр украинец встретится с филиппинцем Эумиром Марсьялем.
В первом раунде Олимпиады Александр единогласным решением одержал победу над японцем Юито Мориваки.