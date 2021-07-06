Хьюи Фьюри: «Поветкин правильно сделал, объявив о завершении карьеры»

Британский боксер - об уходе россиянина из профессионального бокса



Александр Поветкин / фото - http://speakers.kz

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing News TV заявил, что хотел провести реванш с Александром Поветкиным, которому в августе 2019 года проиграл единогласным решением судей, однако при этом считает, что россиянин принял правильно решение, когда анонсировал свой выход на пенсию.

«Я воспринимаю проигранные бои не как поражения, а как уроки. Я провел много поединков, но главное - учиться, двигаться дальше и становиться сильнее. Некоторые люди падают после поражений, но меня они делают более голодным и заставляют работать в зале. Я не остановлюсь, пока не взойду на вершину. Безусловно, я думал о реваншах с Паркером, Пулевым и Поветкиным. Я готов драться с любым. Я никогда не стеснялся боев. Мне все равно, с кем драться. Я думаю, что Поветкин правильно сделал, объявив о завершении карьеры. Он хороший боец, я выскажу ему заслуженное уважение. Я хотел провести с ним реванш, но все не может сложиться так, как ты хочешь».

Денис Лебедев заявил, что Александр Поветкин, который в июне объявил о завершении карьеры, еще выйдет на ринг.