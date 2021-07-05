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Хьюи Фьюри: «Усик станет самым сложным испытанием для Джошуа»

Британский боксер – о предстоящем поединке в супертяжелом дивизионе

Бокс Профессиональный бокс
13:44
Хьюи Фьюри: «Усик станет самым сложным испытанием для Джошуа»
Хьюи Фьюри / Фото - badlefthook
Экс-претендент на титул в супертяжелом дивизионе Хьюи Фьюри (25-3, 14 KO) в интервью YouTube-каналу Boxing News TV с уверенностью заявил, что обязательный претендент на титул WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) на данный момент станет самым серьезным испытанием в карьере обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Это очень хороший бой. Нельзя недооценивать Александра Усика, потому что он хороший и неудобный боксер. Джошуа тоже хороший боец, и он прогрессирует, так что надо отдать ему за это должное. Это будет отличный поединок. Я думаю, что Усик станет самым сложным испытанием для Джошуа. Александр продолжает учиться. Он не глупый, а очень умный боксер. Посмотрим, создадут ли Усику много проблем габариты Джошуа. Александру придется драться с более мощным соперником, и любой удар может закончить бой. Весовые категории существуют не просто так, не правда ли?».


Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
Владимир Кириченко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Хьюи Фьюри

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