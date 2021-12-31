Выхрист: «Понимаю, что в бою с Киладзе у меня будет отличный шанс заявить о себе»
Киладзе: «Подхожу к бою против Выхриста в отличной форме»
Грузинский супертяжеловес пообещал показать отличный поединок
14:05
Грузинский супертяжеловес Яго Киладзе (26-5-1, 18 КО) прокомментировал предстоящий бой против украинца Виктора Выхриста (8-0, 6 КО), который пройдет 1 января в США:
«Тяжело пахал, жестко тренировался. У меня был очень долгий тренировочный лагерь. Так что подхожу к бою в отличной форме. И я всенепременно порадую всех отличным поединком. Обещаю! В этом карде выступит много крутых бойцов дивизиона. Рад быть частью этого. В субботу докажу, что по праву нахожусь в их числе».
Бой Выхрист – Киладзе пройдет в андеркарде поединка Луис Ортис – Чарльз Мартин, превью которого читайте на нашем сайте.
Напомним, Киладзе ранее сотрудничал с одиозным украинским специалистом Сергеем Городничевым.
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