Нашлась замена Валлишу. Сиренко 18 декабря проведет бой против своего соотечественника
Кличко посетил тренировочный лагерь украинского нокаутера
Владислав Сиренко готовится к бою против соотечественника
15:12
Фото: Facebook Кличко
Бывший доминирующий чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил тренировочный лагерь перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (18-0, 15 КО).
На фото, которое опубликовала промоутерская компания B1 Boxing находятся Кличко, Сиренко и тренер Владислава Джеймс Али Башир.
Напомним, Сиренко готовится к бою против соотечественника Александра Руденко, который состоится 18 декабря в андаркарде у Дениса Беринчика.