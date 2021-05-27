«Кличко может вернуться и побить любого». Чисора уверен, что Владимир даст реванш Фьюри и Джошуа
Кличко возвращается? Бриггс клянется, что договорился о поединке с Владимиром
Украинскому чемпиону уже 45 лет
08:37
Шеннон Бриггс / фото - boxnews.com
Экс-чемпион супретяжелого веса Шеннон Бриггс в эфире подкаста Sky Toe2Toe заявил, что станет следующим соперником Владимира Кличко, который, по его словам, скоро обьявит о возвращении в ринг. Информация сомнительная, но Бриггс клянется Богом и могилой матери.
«Судьба все расставила по местам. Сегодня я согласился подраться с Владимиром Кличко в его первом бою после возвращения. Я говорю вам об этом первыми. Об этом не знает даже моя жена. Ребята, вы первые люди, кто об этом узнал. Я клянусь Богом, клянусь могилой моей матери. Никто об этом не знает. Вы узнали об этом первыми.
Не знаю, будет ли это профессиональный или выставочный бой. Они позвонили мне и сказали: «Эй, ты хочешь драться с Владимиром Кличко?» Я ответил: «Да». Я даже пока никому не рассказал об этом, потому что обсуждал по телефону другие дела.
Им не нужно просить меня дважды. Как только они позвонили и спросили, хочу ли я подраться с Кличко, я ответил: «Let's go, champ!».
Напомним, Владимир Кличко не сомневается, что его внесут в Зал славы бокса.